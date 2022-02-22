حقوق الإنسان اليمنية: الامم المتحدة تشارك العدون السعودي حصاره على الشعب اليمني

2022/02/22 | 10:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اتهمت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، الثلاثاء ، بعثة الامم المتحدة مشاركتها العدوان السعودي في حصار الشعب اليمني، مبينة ان الحصار فاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي لجميع فئات الشعب.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان عارف العماري في تصريح لـ/ المعلومة/ ان “الهيئة الأممية تتحجج بنقص التمويل الدولي الخاص بتوفير المساعدات الإنسانية لليمن […]

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