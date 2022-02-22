القبض على 41 مخالفا لقانون الإقامة في النجف

2022/02/22 | 10:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على 41 مخالفا لقانون الإقامة في محافظة النجف.وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “ملاكات مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة النجف قامت بمهام التحري عن المخالفين لقانون الإقامة العراقي”.وأضاف البيان أنه “تم القاء القبض على 41 مخالفا وايداعهم في التوقيف بمراكز الشرطة […]

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