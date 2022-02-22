القضاء يصدر حكما بالأعدام بحق مدانيين أثنين بجرائم قتل

2022/02/22 | 10:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة الجنايات المركزية في

الرصافة، اليوم الثلاثاء، حكما

بالأعدام بحق مدانيين أثنين بجرائم قتل

عمد.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان، ان

"محكمة الجنايات المركزية في الرصافة،

أصدرت حكما بالأعدام

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