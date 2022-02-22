2022/02/22 | 10:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يراقب العلماء عن كثب نسخة فرعية من المتحور “أوميكرون” تنشر بهدوء في شتى أنحاء الولايات المتحدة.وذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن السلالة BA.2 من “أوميكرون”، تنتشر في 30 ولاية أميركية، وتشكل حوالى 3.9 بالمئة من إجمالي الإصابات الجديدة.ويلاحظ العلماء بأن هذه السلالة تنتشر بسرعة كبيرة، كما تظهر بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نسخة أكثر انتشارا من أوميكرون تتفشى في أميركا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نسخة أكثر انتشارا من أوميكرون تتفشى في أميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).