القانون: الكاظمي غض النظر عن ملف خطير في ديالى

2022/02/22 | 11:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، الثلاثاء، بان الكاظمي غض النظر عن ملف خطير وحساس في ديالى.وقال العتبي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” ديالى تعاني منذ سنوات من ظاهرة فرض الاتاوات على الطرق البرية الرئيسية والتي تستنزف جيوب سائقي الشاحنات وتدفع الى تدفق اموال طائلة لجيوب قوى متنفذة ومسؤولين”.واضاف العتبي،انه” […]

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