إغلاق ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ النفطية يتوالى في ذي قار

2022/02/22 | 11:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … اقدم المئات من خريجي المعاهد والكليات، اليوم الثلاثاء، على اغلاق شركة نفط ذي قار، احتجاجا على عدم توفير فرص عمل لهم.وقال مراسل وكالة /المعلومة/، ان، المئات من خريجي المعاهد الكليات في ذي قار، اقدموا صباح اليوم، على اغلاق مبنى شركة النفط في المحافظة، بعد اعتصامهم للشهر السادس على التوالي.وأشار الى […]

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