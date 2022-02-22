بوتين يوقع مرسومين للاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا

2022/02/22 | 11:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،

على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا

باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

الشعبيتين عن أوكرانيا.

وجرت مراسم التوقيع على الوثيقتين في

الكرملين بحضور رئيسي جمهوريتي دونيتسك

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