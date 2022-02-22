مسؤولون أمريكيون: العودة للاتفاق النووي قد تتحقق خلال يومين وستتضمن بروتوكولا لرفع العقوبات عن إيران

2022/02/22 | 11:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن

مسؤولين أمريكيين، قولهم إن العودة

للاتفاق النووي الإيراني قد تكتمل في

فيينا في غضون اليومين المقبلين.

وقالت الصحيفة إن إيران والولايات

المتحدة وقوى عالمية أخرى تقترب

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