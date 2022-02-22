بحضور ممثل المرجع السيستاني.. انطلاق المؤتمر الوطني الاول للحد من التطرف والارهاب في الصحن الحسيني الشريف

2022/02/22 | 11:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق في محافظة كربلاء المقدسة، صباح

اليوم الثلاثاء، المؤتمر الوطني الاول

للحد من التطرف والارهاب، تحت شعار

(القاعدة وداعش تهديد للسلم المجتمعي)

والذي استضافته العتبة الحسينية

المقدسة، بحضور ممثل المر

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