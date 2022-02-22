الكاظمي يُوجّه بتوزيع وجبتين من مفردات البطاقة التموينية خلال شهر مضان المبارك

2022/02/22 | 11:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التجارة بتوزيع وجبتين من مفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية.

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