شاهد لحظة القبض على عصابة تحاول تهريب أطنان من الكوكايين في المكسيك

2022/02/22 | 11:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت كاميرا مراقبة لحظة ضبط الجيش المكسيكي ثلاثة أطنان من مادة الكوكايين المخدرة، حيث لاحقت طائرة مروحية تابعة للجيش المهربين في مطاردة عالية السرعة جرت في البحر قبالة ساحل المحيط الهادئ وعلى بعد 68 ميلاً بحريًا من مدينة كابو سان لوكاس.وتم القبض على ثلاثة مشتبهين، حيث يواجهون تهما تتعلق بتهريب المخدرات.

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