2022/02/22 | 11:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الأسهم بشكل حاد عالميا، الثلاثاء، بعد أن أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قواته بدخول إقليمين انفصاليين شرقي أوكرانيا، في إشارة إلى احتمال حدوث غزو مترقب منذ فترة طويلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع حاد في البورصات العالمية على خلفية أزمة أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع حاد في البورصات العالمية على خلفية أزمة أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).