2022/02/22 | 11:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… تظاهر العشرات من خريجي الجامعات في ديالى، الثلاثاء، للمطالبة بانقاذ مستقبل اكثر من 10 الاف شاب.وقال احمد الشمري احد المتظاهرين في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العشرات من خريجي الجامعات العراقية خرجوا في تظاهرة امام مبنى محافظة ديالى وسط بعقوبة للمطالبة بانقاذ اكثر من 10 الاف شاب حصلوا على شهادة البكالوريوس دون اي وظيفة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة لخريجي الجامعات وسط بعقوبة ومطالبات بانقاذ اكثر من 10 الاف شاب) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة لخريجي الجامعات وسط بعقوبة ومطالبات بانقاذ اكثر من 10 الاف شاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).