لبنان.. ارتفاع جديد في أسعار الوقود

2022/02/22 | 11:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت أسعار البنزين في لبنان، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا، في حين تراجعت قليلا أسعار المازوت والغاز.وأصدرت وزارة الطاقة اللبنانية، جدول الأسعار الجديد الذي يظهر ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بمقدار 4800 ليرة لبنانية والـ98 أوكتان بـ 3800 ليرة، فيما انخفض سعر المازوت بـ 2000 ليرة لبنانية، والغاز بـ 4300 ليرة لبنانية.[…]

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ارتفاع جديد في أسعار الوقود أولاً على ايرث نيوز.

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