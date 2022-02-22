رئاسة البرلمان تعقد اجتماعاً لانهاء تشكيل اللجان النيابية

2022/02/22 | 11:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … افاد مصدر نيابي، اليوم الثلاثاء، بان هيأة رئاسة مجلس النواب، ستعقد اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة موضوع اللجان.وقال مصدر نيابي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “هيأة رئاسة مجلس النواب ستعقد بعد قيل، اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة موضوع اللجان وتوزيع النواب عليها”.وأشار الى ان “رؤساء وممثلي الكتل السياسية سيناقشون […]

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