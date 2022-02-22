أثار غضباً في المملكة.. “مدير سوري يسيء للسعودية” يتصدر تويتر وشركة STC توضح

2022/02/22 | 11:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ضج موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة، بهاشتاغ “مدير سورييسيء للسعودية“، مما أثار حالة من الغضب الشديد.وقال المقيم (المدير) السوري، معاذ خلبوص، في تغريدة أثارت جدلا: “نظرة خاطفة على الانترنتالسعودي من بعيد تكشف حجم الاحتقان الشعبي الرهيب، الحقيقة أنه احتقان في جميع الأصعدة“.وطالب المغردون بضرورة طرد المقيم من الشركة التي يعمل […]

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“مدير سوري يسيء للسعودية” يتصدر تويتر وشركة STC توضح أولاً على ايرث نيوز.

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