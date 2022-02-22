2022/02/22 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىاكدت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، عودة وتيرة تصاعد وفيات كورونا من جديد بعد انحسار دام يومين فقط.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الفرق الصحية في ديالى سجلت 3 حالات وفاة بسبب مضاعفات الاصابة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية وهي تمثل عودة وتيرة الوفيات بعد انحسار دام يومين فقط لافنا الى عودة معدل الوفيات للارتفاع يثير القلق".واضاف ان "ارتفاع وتيرة الوفيات يقابلها انخفاض في الاصابات مؤكدا تسجيل 41 اصابة مؤكدة و32 حالة شفاء خلال الساعات الماضية".واشار الى ان "اجمالي حالات الوفاة بسبب كورونا ارتفعت الى 573 حالة والاصابات الى 82545 اصابة والشفاء الى80732 حالة".

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