احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في المثنى (فيديو)

2022/02/22 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في المثنى.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بمحافظة المثنى واثناء المسح الميداني المستمر من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين مزروعتين على الطريق السريع".

واضافت انه "تم تفكيك احدهما موقعيا وتفجير الاخرى تحت السيطرة من قبل خبراء مكافحة المتفجرات".

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