إحباط إستهداف أرتال الدعم اللوجستي في المثنى

2022/02/22 | 11:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الثلاثاء، احباط استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في محافظة المثنى.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بمحافظة المثنى واثناء المسح الميداني المستمر من احباط محاولة استهداف …

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