المالية توضح بشأن التضخم في الأسعار وإرتباطه بتخفيض قيمة العملة

2022/02/22 | 11:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أوضحت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، بشأن ظاهرة التضخم في الأسعار وإرتباطه بتخفيض قيمة العملة.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “التضخم في الأسعار هو ظاهرة عالمية غير مرتبط بتخفيض قيمة العملة”.وأشارت الى ان استغلال بعض المستوردين والتجار بفرض أسعار إضافية لأغراض المنافسة وتحقيق مكاسب إضافية تؤدي …

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