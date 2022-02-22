شركة أُور: نعمل على تجهيز وزارة الكهرباء بـ 2000 كم من الاسلاك 



شركة أُور: نعمل على تجهيز وزارة الكهرباء بـ 2000 كم من الاسلاك 
2022/02/22 | 11:36 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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