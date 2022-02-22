2022/02/22 | 11:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة- واع- عباس الرحيمي

أقامت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة المؤتمر الوطني الاول للحد من الإرهاب بحضور شخصيات دينية وسياسية واجتماعية، ومن ضمنها مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر سيف علي القرعاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "العتبة الحسينية تجري تحضيرات منذ اكثر من عام لرعاية هذا المؤتمر والهدف منه هو وقاية المجتمع من هذه الظاهرة المقيتة".

واضاف القرعاوي أن "مؤسسات كثيرة شاركت في المؤتمر بعضها علمية وبعضها دينية وبعضها اكاديمية وكان لها دور في جميع القرارات وفي جميع الاهداف التي رسمناها للمؤتمر"، لافتا الى أن "اكثر من 140 بحثا شاركت في هذا المؤتمر قبلت منها 110 بحوث وسوف تتم مناقشة هذه البحوث على مدى يومين كاملين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء المقدسة تحتضن مؤتمراً دولياً للحد من الإرهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء المقدسة تحتضن مؤتمراً دولياً للحد من الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).