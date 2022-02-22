اتحاد الكرة يصدر التّعليمات الخاصة بدوري الشباب لكرة الصالات والشاطئية

2022/02/22 | 11:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر الاتحاد العراقي بكرة القدم، التّعليمات الخاصة بدوري الشباب لكرة الصالات والشاطئية للموسم الحالي.وفيما يلي التعليمات الخاصة للموسم الحالي: 1- يسمحُ للتولد (2003-2004) باللعبِ ضمن فئة الشباب.2- يكون نظامُ البطولة على شكل تجمع في محافظة تحددُ لاحقاً.3- على جميعِ الفرق المُشاركة الالتزام بطبعِ شعار الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم على الذراع […]

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