بغداد تحتضن مواجهة العراق والإمارات في تصفيات المونديال

2022/02/22 | 11:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تستعد العاصمة بغداد لاحتضان مباراة العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم.وقال مصدر في اتحاد الكرة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “بغداد ستحتضن مباراة الإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم بكرة القدم”.واوضح ان “الاتحاد الاسيوي سيبرق نظيره العراقي ليؤكد اقامة المباراة في بغداد، حيث من المتوقع ان يتم الاعلان الوسمي يوم الخميس […]

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