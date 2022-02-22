النفط يتخطى حاجز 98 دولارا للمرة الأولى منذ ايلول 2014

2022/02/22 | 11:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء،

فوق مستوى 98 دولارا للبرميل، وذلك للمرة

الأولى منذ ايلول 2014، في ظل تصاعد

التوتر حول أوكرانيا.

وبحلول الساعة 11:15 بتوقيت بغداد، ارتفعت

العقود الآجلة للخام الأمري

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