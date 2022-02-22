لديهم الفا اصابة سنوياً.. بصريون: مستشفى علاج الامراض السرطانية سيوقف مسلسل الموت (تقرير مصور)

2022/02/22 | 11:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكتف ممثل المرجع السيستاني الشيخ

عبد المهدي الكربلائي بالمتابعة عبر

التقارير الشهرية التي تصله عن العمل او

الاتصالات الهاتفية المباشرة، بل تحامل

على نفسه وهو الخارج حديثا من وعكة صحية

المت به وشد ر

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