طهران تتحدث عن اتفاق محتمل في المفاوضات النووية بفيينا خلال ساعات أو أيام قليلة

2022/02/22 | 11:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين

أمير عبد اللهيان، عن إمكانية التوصل

إلى اتفاق في مفاوضات فيينا حول الاتفاق

النووي في غضون ساعات أو أيام قليلة،

إذا أبدت بلدان الغرب مبادرة ومرونة.

وأشار رئيس الدبلوم

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