الحشد يعلن اكمال المرحلة الاخيرة من انشاء اكبر خندق امني في ديالى

2022/02/22 | 11:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، انجاز المرحلة الاخيرة من انشاء اكبر خندق امني في ديالى.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الجهد الهندسي للحشد الشعبي انجز المرحلة الثانية من مشروع الخندق الامني في قاطع شرق ديالى ضمن تلال 6 مناطق تقع على مقربة من حقول نفط خانة الاستراتيجية”.واضاف […]

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