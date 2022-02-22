2022/02/22 | 11:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، فوق مستوى 99 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014، في ظل تصاعد التوتر حول الأزمة الأوكرانية.وبحلول الساعة 11:15 بتوقيت، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 4.62% إلى 95.28 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 3.46% إلى 98.69 دولار للبرميل، وفقا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يتخطى حاجز 99 دولارا للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يتخطى حاجز 99 دولارا للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).