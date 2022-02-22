لا حجر وفحوصات للمصابين.. بوريس جونسون يعلن رفع جميع قيود كورونا في إنجلترا

2022/02/22 | 11:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، عن إنهاء جميع القيود المتعلّقة بفيروس كورونا في إنجلترا.وتعمل العديد من البلدان الأخرى أيضًا على تخفيف إجراءات "كوفيد-19".

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