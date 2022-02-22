إحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي في المثنى

2022/02/22 | 11:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن إحباط استهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في المثنى.وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بمحافظة المثنى وأثناء المسح الميداني المستمر من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي […]

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