متلازمة “كوفيد الطويل” بدأت تحصد الأرواح

2022/02/22 | 12:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… توفي طفل في ولاية ويسكونسن الأميركية، نتيجة إصابته بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة الأنظمة المرتبطة بفيروس كورونا.وهذه أول وفاة من هذا النوع في أميركا، بحسب ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.وترتبط هذه المتلازمة بـ”كوفيد الطويل”، وهي ظاهرة غامضة يشعر فيها الشخص بأعراض الفيروس بعد فترة طويلة من التعافي منه.ومتلازمة التهاب الأجهزة […]

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