مؤمن سليمان: اللاعب العراقي بطبيعته موهوب وأسلوبه يشبه المصري

2022/02/22 | 12:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مدرب فريق كرة القدم بنادي الشرطة، المصري مؤمن سليمان، أن اللاعب العراقي بطبيعته موهوب وأسلوبه يشبه المصري.وقال سليمان في تصريحات متلفزة لوسائل اعلام مصرية وتابعتها “ايرث نيوز” إنه “سعيد بتحقيق نتائج مميزة مع فريقي في بطولة الدوري، وجميل جداً أن ينتظر المدرب لسنوات كي تبتسم له الساحرة المستديرة”.وبين أن “الشرطة […]

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