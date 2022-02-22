2022/02/22 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اجرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الثلاثاء، تحقيقاً مع المقدم عمر نزار على خلفية حادثة جسر الزيتون.

وقال مصدر قضائي لـ( بغداد اليوم )، ان "جنايات ذي قار اجرت صباح اليوم تحقيقاً مع المتهم المقدم عمر نزار على خلفية حادثة جسر الزيتون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات ذي قار تجري تحقيقاً مع المقدم عمر نزار على خلفية حادثة جسر الزيتون) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات ذي قار تجري تحقيقاً مع المقدم عمر نزار على خلفية حادثة جسر الزيتون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).