الاتحاد الوطني: المحكمة الاتحادية سترفض مرشح بارزاني لمنصب رئاسة الجمهورية

2022/02/22 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية ستقول كلمتها يوم غد.

وقال سورجي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المحكمة الاتحادية ستثبت نزاهة القضاء العراقي وقوته في رفض الخروقات القانونية والدستورية".

وأضاف أن "المحكمة سترفض فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مرة ثانية، وهذا يعني رفض مرشح الحزب الديمقراطي، لآن المنصب هو استحقاقنا السياسي".

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