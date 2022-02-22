الاحتلال يواصل الاعتداء على الأسرى.. و”تهديدات بالإضراب”

2022/02/22 | 12:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المستمر والمتصاعد ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث زادت من عدوانها بحق الأسرى في سجن “نفحة”.وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن “قوات القمع الإسرائيلية اعتدت على كافة الأسرى في قسم “10” التابع لسجن “نفحة”، واحتجزتهم في ساحة السجن “الفورة” مدة أربع ساعات”.وأوضح أن قوات الاحتلال “استأنفت الاعتداء […]

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