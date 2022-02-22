منتخب الجودو يخوض المعسكر التدريبي المشترك مع نظيره التونسي في بغداد

2022/02/22 | 12:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بدأ المنتخب الوطني للعبة الجودو، معسكراً تدريبياً مشتركاً في العاصمة بغداد.وقال نائب رئيس الاتحاد عدي الربيعي لوكالة ايرث نيوز، إن “المنتخب الوطني بدأ معسكره التدريبي المشترك مع نظيره التونسي على قاعة بغداد في منطقة الكرادة صباح اليوم”.وأضاف أن “المعسكر سيعود بفائدة كبيرة على المنتخبين ولاسيما على المنتخب العراقي من خلال الاحتكاك […]

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