قرار غير مألوف من صحة السليمانية بسبب تاريخ اليوم

2022/02/22 | 12:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اتخذت مديرية الصحة في السليمانية، الثلاثاء، قراراً يقضي بمنع إجراء عمليات الولادة القيصرية في المستشفيات الخاصة، خلال الفترة الصباحية لليوم الثلاثاء، تزامناً مع تاريخه المميز.

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وجاء في كتاب رسمي، موقع من قبل مديرة التفتيش والمتابعة والسيطرة النوعية الدكتورة نيان حمة أمين أحمد، انه "بأمر من صحة السليمانية يمنع إجراء عمليات الولادة في المستشفيات الخاصة خلال الفترة الصباحية ليوم ٢٢-٢-٢٠٢٢".

وفي ذات السياق، أكد مصدر مطلع لـ "ناس"، أن "القرار اتخذ على خلفية الإقبال المتزايد لإجراء عمليات قيصرية مستبقة للولادة من أجل اختيار تاريخ مميز للمواليد الجدد في ٢-٢-٢٠٢٢".

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