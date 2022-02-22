جمهورية لوغانسك تعلن إصابة خط أنابيب غاز بأضرار نتيجة القصف الأوكراني

2022/02/22 | 12:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الطوارئ في جمهورية

لوغانسك، اليوم الثلاثاء، أن القصف

الأوكراني لأراضي البلاد، يوم أمس،

تسبب بوقوع أضرار في خط أنابيب الغاز

الذي يمر بأراضي الجمهورية.

وجاء في بيان وزارة الطوارئ: "في الساع

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