التجارة تعلن تشكيل خلية أزمة لتجهيز المواطنين بالسلة الرمضانية

2022/02/22 | 12:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع- محمد الطالبي

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل خلية أزمة لتجهيز المواطنين بالسلة الرمضانية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات لضمان وصول المواد الغذائية قبل شهر رمضان.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة شكلت خلية أزمة برئاسة الوزير وعضوية الوكلاء ومدير عام الرقابة ومدير عام التخطيط بالوزارة، مهمتها اتخاذ الإجراءات الخاصة بتجهيز السلة الرمضانية"، مبيناً أن "هذه السلة ستوزع بواقع وجبتين إحداها قبل شهر رمضان والأخرى في منتصف الشهر".

وأضاف أن "الوزارة اتخذت إجراءات لضمان ايصال المواد الغذائية قبل شهر رمضان لتجهيز المواطنين بها"، مشيراً الى أن "الإجراءات تضمنت متابعة الشركة المسؤولة لايصال المواد عبر منافذ شمال العراق والجنوبية عبر أم قصر".

يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه في وقت سابق، بتوزيع وجبتين من البطاقة التموينية خلال شهر رمضان المبارك المقبل.

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