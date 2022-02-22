الديمقراطي: أبواب المباحثات “موصدة” أمام الاتحاد لحين انتخاب رئيس الجمهورية

2022/02/22 | 12:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، أن جميع خطوط التواصل والمباحثات مع الاتحاد الوطني الكردستاني مقطوعة ، مبينا ان حزبه بانتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن فتح باب اعادة الترشح على منصب رئاسة الجمهورية.وقال المتحدث باسم الحزب مهدي عبد الكريم الفيلي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “المكون الكردي ينتظر قرار المحكمة الاتحادية بشأن منصب رئيس […]

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