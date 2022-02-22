رنا عدنان: أعيش البيئة العراقيَّة ومعاناة المرأة

2022/02/22 | 12:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت: محمد ناصر

أسلوب الفنانة التشكيلية رنا عدنان الفني ينتمي إلى المدرسة الواقعية التعبيرية، في تصور الأشياء والعلاقات، بصورة واضحة كما هي عليه في العالم الحقيقي الواقعي، تقيم رنا في الدوحة إلا أن العراق جزء مهم من أعمالها فهو يعيش فيها بأدق تفاصيله، فضلاً عن أن رسوماتها لا تنسلخ عن الواقع.



وتقول رنا لـ "للصباح": على الفنان ألا ينسلخ من الواقع، فدائماً نجد أن المحيط يؤثر أو يكون جزءاً من أعمال الفنان، فأنا مثلاً "دائماً ما أحافظ في أعمالي على أن أرسم البيئة العراقية والمرأة العراقية ومعاناتها"، وذلك يعكس مدى حب الفنان لبلده وتراثه وبيئته. ومن خلال العمل الفني تضع الفنانة المرأة كعنصر أساسي وتحاول أن تسلط الضوء على دورها البارز في الحياة وكذلك على المواضيع الشعبية المستوحاة من الواقع العراقي، وتبرع رنا في رسم الدمى، ويمثل لها ذلك خطاً معيناً وأسلوباً يخرج ما بداخلها من أحاسيس وأفكار، وترى رنا أن الفنان يجب ألا يحصر نفسه في مواضيع محددة، لذا نجد في رسوم الدمى وغيرها ما يخدم العمل.

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