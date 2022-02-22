النزاهة تستقدم مدير عام صحة ديالى السابق على خلفية ’إضرار’ بالمال العام

2022/02/22 | 12:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، صدور قرارٍ باستقدام المدير العام لدائرة صحة محافظة ديالى السابق، مبينة أن المُتَّهم المذكور قام بالإضرار بالمال العام بمبلغ مقداره مليار و (375) مليون دينار.

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وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، عبر بيان تلقاه "ناس" (22 شباط 2022)، إلى أنَّ "قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدر أمراً باستقدام المدير العامِّ لدائرة صحَّة مُحافظة ديالى السابق، في القضيَّة المُتعلِّقة بارتكاب مُخالفاتٍ في عقد تجهيز ونصب وتشغيل جهاز تفتيت الحصى لدائرة صحَّة المُحافظة".

وأضافت الدائرة أن "العقد يأتي ضمن العقود المُنفِّذة بشكلٍ مُباشرٍ في عام 2019، لافتةً إلى أنَّ مقدار الضرر الذي أصاب المال العامِّ؛ جرَّاء ذلك بلغ (1,375,000,000) مليار دينار".

وأوضحت أن "محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام على وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".

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