السليمانية .. سد دوكان يترقب أمطار آذار

2022/02/22 | 12:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب مدير سد دوكان في محافظة

السليمانية كوجر جمال، يوم الثلاثاء،

عن أمله بتزايد نسبة سقوط الأمطار

الهاطلة خلال شهر آذار/ مارس المقبل.

وقال جمال في تصريح للصحفيين اليوم من

أمام السد، للاسف نسبة الأمطار

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