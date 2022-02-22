نجمان كرويان عالميان يصلان إلى أربيل

2022/02/22 | 12:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..وصل، صباح اليوم الثلاثاء، النجمان الهولندي باتريك كلايفرت والبرازيلي روبرتو كارلوس إلى محافظة أربيل.وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، إنه “استقبل في مطار اربيل الدولي نجمي الكرة المشهورين في العالم روبرتو كارلوس النجم السابق لمنتخب البرازيل، ونادي ريال مدريد، وباتريك كلويفرت النجم السابق لمنتخب هولندا ونادي […]

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