كربلاء تسوق أكثر من 60 طن من لحوم الدواجن المحلية خلال شهر واحد

2022/02/22 | 12:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء لديها أكثر من (72) مشروعا لإنتاج فروج اللحم.

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