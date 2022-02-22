2022/02/22 | 12:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تحرك من قبل فلاديمير بوتين، دانها قادة الغرب فعلًا لأنه انتهاك للقانون الدولي، وقّع بوتين على وثائق تعترف رسميًا بجزئين من أوكرانيا كأقاليم مستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. لحظة توقيع بوتين على وثائق للاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. لحظة توقيع بوتين على وثائق للاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).