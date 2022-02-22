"استقلال" دونيتسك ولوغانسك.. إدانات دولية وتأييد من النظام السوري

2022/02/22 | 12:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، أن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا "خطوة نحو الدفاع عن السلم العالمي "والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والعلاقات الدولية السليمة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، سانا.

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