الاتحاد العام التونسي للشغل- مؤتمر 25 مؤتمر غير شرعي - محمد علي الماوي

2022/02/22 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_الماوي الاتحاد العام التونسي للشغلمؤتمر 25 مؤتمر غير شرعي(البيروقراطية النقابية جزء من النظام الفاسد)"لقد خانت النقابات ,وهي لاتضم سوى العمال الاختصاصيين الحاصلين على افضل الاجور من ارباب العمل,ويكبلها جهاز بيروقراطي غريب كليا عن الجماهير المخدوعة من قبل زعمائها الانتهازيين,ليس فقط قضية الثورة الاجتماعية بل ايضا قضية النضال من اجل تحسين ظروف معيشية العمال الذين قاموا بتنظيمها.فقد ......





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