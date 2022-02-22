2022/02/22 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MirUsY6qGQY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معلومات خطيرة .. هل وزير المالية ضحية للصراعات؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. معلومات خطيرة .. هل وزير المالية ضحية للصراعات؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).